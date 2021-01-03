РИАМО - 3 янв. Департамент ЖКХ рассказал о происхождении необычных названий пяти улиц Москвы, москвичам рассказали в честь назвали улицу Жужа и кто живёт на улице Мажоров, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Установкой табличек с названиями улиц занимаются специалисты ГБУ «Московский аналитический центр в сфере городского хозяйства», подведомственного департаменту ЖКХ Москвы

Улица Жужа находится на территории парка «Коломенское». Свое название она получила в честь одноименной реки, большая часть которой сейчас протекает в коллекторе.

«Река впадает в Москву-реку в северной части музея-заповедника «Коломенское», в месте впадения есть короткий участок открытого русла. Во времена татаро-монгольского ига местность в окрестностях реки называлась Большой овраг, который имел важное стратегическое значение – оттуда начинались дороги, ведущие на юг и юго-запад, в Серпухов, Каширу, Коломну, и далее – в Орду», - говорится в сообщении.

На сегодня Жужа – это небольшая зеленая улица, по которой прогуливаются гости Коломенского парка.

Улица Ленивка раньше называлась Ленивый Торжок и Ленивый Вражек. В конце XVII века здесь располагался рынок – торг, торжок.

«В те времена «ленивыми» называли торги, на которых товары продавались прямо с телег, выступавших в роли своеобразных прилавков. Также рядом находился овраг, где протекала река Ленивка, левый приток Москвы-реки», - говорится в сообщении.

Также есть мнение о том, что такое название реке было дано за ее спокойное течение. Одноименная река до начала XX века была самой короткой улицей в Москве – ее длина составляла 160 метров.

«Улица Щипок расположена в районе Замоскворечье. Есть версия, что название происходит от видоизмененного слова щупок – в окрестностях улицы располагалась таможенная застава. При помощи специального железного прута, по-другому «щупа», проверяли обозы с сеном и соломой, которые ехали в город», - добавляется в сообщении.

В 1850-х годах на территории между Щипком и Садовым кольцом располагалось поле с деревянными домами. Сейчас там находится Плехановская академия. До наших дней сохранился один деревянный дом — дом под номером 3, который является выявленным объектом культурного наследия.

Мажоров переулок находится рядом со станциями метро «Семеновская» и «Электрозаводская». Свое название она получила благодаря музыкантам. В XVIII здесь было Семеновское село, где размещался оркестр Семеновского гвардейского полка. Название переулка – сокращенная версия слова тамбурмажор. Так раньше называли главного барабанщика в полку, а позднее - руководителя военного оркестра на марше.

Пыжевский переулок находится в центре Москвы, между Большой Ордынкой и Старомонетным переулком. Название он получил в XIX веке по имени полковника Богдана Пыжева, чей стрелецкий полк раньше располагался в этой местности.

Кроме улиц с необычными названиями, в столице есть улицы, названия которых связаны с жилищно-коммунальным хозяйством города. Например, в районах Лефортово и Соколиная гора можно найти Дворникову улицу, в Центре города есть Водопроводный и Электрический переулки, в районе Южное Чертаново – улица Газопровод, а в районе Ивановское – улица Сталеваров.