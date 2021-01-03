РИАМО - 3 янв. Специалисты Роспотребнадзора в ходе контроля соблюдения санитарных требований при проведении новогодних мероприятий 1 и 2 января в Москве не выявили нарушений, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

«Специалистами управления Роспотребнадзора по городу Москве с целью контроля соблюдения санитарно-эпидемиологических требований при проведении Новогодних мероприятий с массовым скоплением людей 1 и 2 января 2021 года были проведены мониторинговые обследования», - говорится в сообщении.

Проверки прошли в десяти объектах, в том числе в клубе «16 Тонн» на Пресненском валу, где состоялось выступление группы Jukebox Trio, в МТД им. А.С. Пушкина на Тверском бульваре, где прошел детский спектакль «Три Ивана», во Дворце спорта «Мегаспорт» на Ходынском бульваре, где проходит ледовое шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».

Ни на одном объекте нарушения выявлены не были. Соблюдались все противоэпидемические мероприятия, направленные на профилактику распространения Covid-19.

«В закрытых помещениях в полном объёме обеспечены дезинфекционные мероприятия, соблюдались требования масочного режима и социального дистанцирования, в том числе при рассадке в зрительных залах при проведении представлений. На открытых площадках было обеспечено соблюдение социального дистанцирования», - говорится в сообщении.

Также нарушения не выявили в магазинах детских товаров сети ООО «Победа».

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