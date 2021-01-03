РИАМО - 3 янв. В период 4-6 января и 8-30 января на МЦД-2 между станциями Курская и Дмитровская с 13:00 до 15:00 не будет движения поездов в обе стороны, сообщается в Telegram-канале «Дороги и транспорт МО».

«Электропоезда на прилегающих участках будут курсировать с увеличенными интервалами, ряд поездов Курского и Рижского направлений проследуют по укороченным маршрутам», - говорится в сообщении.

Изменения в графике движения поездов связаны с проведение работ по развитию путевой инфраструктуры на центральном участке МЦД-2.

Полное и актуальное расписание пригородных электричек можно узнать на официальном сайте Центральной ППК, на станциях и в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».