РИАМО - 4 янв. В Москве с понедельника на вакцинацию от коронавируса смогут записаться работники банковского и финансового сектора, а также органов власти.

Кроме того, с понедельника запись на вакцинацию откроется для сотрудников бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней.

Вакцинация началась в Москве в начале декабря. Регулярно дополняется список категорий граждан, которые могут принять в ней участие. Так, ранее запись открыли для студентов вузов и колледжей, а также для работников Стройкомплекса столицы и горожан с хроническими заболеваниями. Также записаться на вакцинацию от коронавирусной инфекции в мегаполисе уже могут правоохранители, сотрудники сферы ЖКХ, спорта и общепита.

Сделать прививку можно в 70 пунктах в городских поликлиниках каждый день с 08:00 до 20:00. На новогодних каникулах также можно вакцинироваться.

Записаться на вакцинацию можно на порталах mos.ru и «ЕМИАС.ИНФО», а также в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «ЕМИАС.ИНФО», через информационные киоски в поликлиниках или по телефону.

Перед Новым годом на вакцинацию от Covid-19 записалось более 100 тысяч человек.​

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3 ЯНВАРЯ

- Врач‑инфекционист объяснил снижение заболеваемости коронавирусом в РФ. Это связано с сокращением числа тестирований на новогодних праздниках.

- Еще 6114 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 645 923.

- За сутки в России зарегистрировали 24 150 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 539 больных. В Москве - 3 851.

- Запись на вакцинацию от Covid‑19 откроется для новых категорий москвичей с 4 января. Это работники банковского и финансового сектора, органов власти и бюджетных учреждений.