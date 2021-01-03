РИАМО - 3 янв. У посольства Белоруссии в Москве организовали очередную акцию протеста, участие в ней принимают около 20 человек, передает ТАСС.

Люди выстроились в цепь на улице Маросейка напротив здания диппредставительства республики.

«Участники акции ведут себя тихо, в то время как на одной из предыдущих демонстраций полиция делала им замечания за громко звучащую из колонки музыку. По традиции манифестанты, выражающие несогласие с результатами августовских выборов президента в республике, принесли с собой бело-красно-белые флаги и другую символику в этих цветах», - говорится в сообщении.

Участники акции заявили, что планируют продолжать протест и собираются в воскресенье оставаться у посольства до позднего вечера.

Полиция не вмешивается. Кроме того, в районе проведения акции протеста нет усиленного патрулирования.

Акции протеста начались в Белоруссии после выборов 9 августа, на которых, по данным республиканского Центризбиркома, победу с 80,10% голосов одержал Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% голосов досталось Светлане Тихановской.