РИАМО - 3 янв. Пожар произошел в бытовках в поселении Рязановское в новой Москве, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

«В 17:58 поступило сообщение о пожаре по адресу: шоссе Рязановское, поселение Рязановское, дом 10», - сказал собеседник агентства.

Произошло горение в ряду стоящих бытовок. Общая площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Пожар ликвидировали в 18:44.

В результате происшествия никто не пострадал.