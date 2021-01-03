РИАМО - 3 янв. Пожар произошел в бытовках в поселении Рязановское в новой Москве, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС России по столице.
«В 17:58 поступило сообщение о пожаре по адресу: шоссе Рязановское, поселение Рязановское, дом 10», - сказал собеседник агентства.
Произошло горение в ряду стоящих бытовок. Общая площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Пожар ликвидировали в 18:44.
В результате происшествия никто не пострадал.
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