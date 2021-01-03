РИАМО - 3 янв. В 2020 году около 200 предприятий приняли участие в четырех отраслевых акселерационных программах для малого и среднего бизнеса, проведенных ГБУ «Малый бизнес Москвы», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Программы организовали для тех отраслей, которые больше всего пострадали из-за пандемии.

«Программы были организованы для отраслей, признанных наиболее пострадавшими из-за пандемии. В них приняли участие около 200 предпринимателей, работающих в сфере туризма, фешен-бизнеса, креативных индустрий, общественного питания, спорта, а также социально ориентированных предприятий», - отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Сначала проводился прием заявок, а также конкурсный отбор проектов. После этого проходил интенсив, который длился от шести до 10 недель, и подготовка к презентациям проектов. Завершающим этапом было представление результатов своих работ экспертам, организаторам программы и потенциальным инвесторам.

Первую программу организовали для предприятий сферы услуг. Она проходила с 3 августа по 15 октября 2020 года. В ней приняли участие 55 компаний, специализирующихся на туризме, креативных индустриях и фешен-бизнесе. Второй акселератор, участие в котором приняли 26 компаний, был посвящен ресторанному бизнесу.

Третий акселератор посвятили социальным проектам, участие в нем приняли 50 предпринимателей, занятых общественно значимых сферах — от дошкольного образования до экологии. Последнюю в году программу подготовили для спортивного бизнеса. В ней приняли участие 50 компаний.