РИАМО - 3 янв. Психолог и коуч по личностному росту Ландыш Сафиуллина рассказала, что разобраться с синдромом самозванца может помочь работа над собой, осознание своих убеждений о собственных навыках, усилиях, успехе, передает Nation News.

Синдромом самозванца называют такое психологическое явление, при котором человек не может соотнести свои достижения с навыками, способностями и усилиями, не может признать, что заслужил успех.

«Синдром не является медицинским диагнозом, а имеет некий набор переживаний, связанных с собственным успехом, поэтому очень важно уточнить, как именно человек понимает, что это синдром», — отметила эксперт.

Она подчеркнула, что условно данное явление делят на три категории — обесценивание собственных достижений и игнорирование похвалы, перекладывание ответственности на внешние обстоятельства или удачу, а также ощущение себя притворщиком, уверенность в том, что люди неправильно о нем подумали и он не имеет способностей, навыков, умений или того, успеха.

Причиной синдрома часто становятся проблемы детско-родительских отношениях. Так, взрослые иногда неосознанно обесценивают важные для ребенка вещи, вешают ярлыки, сравнивают с другими детьми. Также негативно может сказаться чрезмерная идеализация образа ребенка. Взрослому человеку сложно разрушить идеализированное представление родителей о себе.

«Уменьшить влияние или избавиться от него вовсе можно получая обратную связь. Несмотря на то, что у «самозванцев» имеется достаточно четкое представление о себе, они все равно имеют долю сомнений, что синдром самозванца — это, все-таки, синдром и когда есть сильная поддерживающая обратная связь, у человека постепенно формируется адекватное представление о самом себе», - отметила Сафиуллина.