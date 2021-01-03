РИАМО - 3 янв. В столичном аэропорту Шереметьево задержали рейс Москва – Челябинск из-за отказа пассажира надеть маску, передает kp.ru.

«Одного из пассажиров полчаса уговаривали надеть маску, в итоге бортпроводникам пришлось вызвать полицию. Правоохранителям пришлось силой вытаскивать мужчину из кресла», - говорится в сообщении.

Первым о происшествии рассказал журналист Павел Зорин, опубликовавший в своем Telegram-канале видео.

В результате инцидента рейс, который должен был вылететь в 17:15, перенесли на 17:42. В Челябинске самолет прилетел только в 22:16, а по расписанию должен был прибыть в 21:50.