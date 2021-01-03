РИАМО - 3 янв. В Роспотребнадзоре считают, что вопрос снятия ограничений по Covid-19 для тех, кто прошел вакцинацию, требует проработки, сообщается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Ведомство ответило на вопрос о том, как оценивается идея введения паспорта вакцинированных для свободного перемещения, отметив, что это распространенная практика.

«Использование документов, подтверждающих постановку прививки, является распространенной практикой. Вместе с тем, вопрос снятия ограничений для привитых лиц требует проработки с учетом информации о том, как долго сохраняется иммунный ответ после вакцинации», - говорится в сообщении.

Те, кто хочет сделать прививку от коронавируса, должны пройти обследование у врача. В день прививки врач проводит опрос и осмотр. После этого он может назначить необходимые анализы.

В Роспотребнадзоре уточнили, что период сохранения иммунитета после коронавируса зависит от многих факторов и может существенно различаться. Вероятность снижения иммунитета через шесть месяцев относительно высока.

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Текстовая трансляция

3 ЯНВАРЯ

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- Еще 6114 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 645 923.

- За сутки в России зарегистрировали 24 150 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 539 больных. В Москве - 3 851.

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