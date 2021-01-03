РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 янв. Два автомобиля столкнулись на одном из перекрестков подмосковного Подольска в воскресенье днем, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

В воскресенье днем в Подольске на перекрестке проспекта Ленина и улицы Павлика Морозова произошло столкновение двух иномарок.

«В результате ДТП один из участников обратился за медпомощью. Однако никого не госпитализировали», - сказал сотрудник.