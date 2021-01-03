РИАМО - 3 янв. Открывшийся участок ЦКАД-3 помогает быстро добраться из одной точки Московской области в другую, в следующем году планируется открыть последний участок ЦКАД от М-2 «Крым» до Калужского шоссе, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«В прошлом году в Московской области заработала большая часть ЦКАД. Самый длинный участок – ЦКАД-3 – уже помогает быстро добраться из одной точки Подмосковья в другую, не заезжая на МКАД. Например, путь от Солнечногорска до Электростали займет полтора часа», - написал Воробьев в своем аккаунте в Instagram.

Уже открыты:

▪️ЦКАД-1 на юго-западе: от М-4 до пересечения с А-107 в районе М-2 и от Калужского шоссе до А-107 — 23,8 км;

▪️ЦКАД-3 на севере и северо-востоке: от М-11 до М-7 — 105,9 км;

▪️ЦКАД-4 на юго-востоке: от М-7 до М-4 — 96,9 км;

▪️ЦКАД-5 на западе: «Звенигородский ход» — 76,4 км;

▪️ЦКАД 3-5 на северо-западе: от М-10 до М-11 — 7,8 км.

В следующем году останется открыть участок в 25 км на ЦКАД-1 от М-2 «Крым» до Калужского шоссе.

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