РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 янв. Конкурс снеговиков провели в парке «Дубрава» Подольска на новогоднем празднике в воскресенье, сообщается в группе «Парк «Дубрава» городской округ Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В воскресенье в парке «Дубрава» совместно с Домом культуры «Машиностроитель» прошел детский праздник. Жители города приняли участие в конкурсе снеговиков, и все участники получили подарки от Деда Мороза. Мероприятие прошло с соблюдением всех социальных норм, поэтому в этот раз хороводов не было, но ребята смогли потанцевать. Все гости парка могли приобрести горячий глинтвейн, чай или кофе, а малышей можно было побаловать сладостями», - говорится в сообщении.

Праздник украсил муниципальный оркестр городского округа Подольск. Музыканты порадовали жителей популярными новогодними хитами. На территории парка проходили мастер-классы, организованные творческой студией «Город мастеров». В конце праздника всех присутствующих ждала фотосессия.