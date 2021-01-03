РИАМО - 3 янв. К новогодним праздникам команда проекта «Музейная Москва онлайн» подготовила подборку экспонатов, на портале можно увидеть около 100 тематических экспонатов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Среди тематических экспонатов — елочные игрушки, поздравительные открытки и фотографии новогодней столицы разных лет.

«В связи с пандемией музеи театры и другие культурные учреждения столицы временно закрыты для посещения. Но изучать фонды культурных учреждений не выходя из дома можно благодаря проекту «Музейная Москва онлайн». На портале представлено более 550 выставок столичных музеев и фотографии более 69 тысяч экспонатов разной тематики и направлений», - сказал куратор ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса департамента информационных технологий Москвы Сергей Шакрыл.

На портале можно ознакомиться с редкими экземплярами новогодних открыток, выпущенных в 1930–1940-х годах. Также пользователи могут увидеть праздничные открытки и поздравительные письма 1941–1945 годов на виртуальной выставке «Новый год — память лет военных…» Государственного музея обороны Москвы.

Музей космонавтики представил советские новогодние открытки второй половины ХХ века. Также можно посмотреть на винтажные елочные украшения или на новогодние игрушки по мотивам повести Н. В. Гоголя «Ночь перед Рождеством».

Кроме того, здесь можно найти снимки новогодней Москвы советских и российских фотографов.