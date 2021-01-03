РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 янв. Вокальный коллектив «Очаровашки» из Люберец занял второе место в Международном многожанровом конкурсе «Новогодний калейдоскоп талантов», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Конкурс прошел в режиме онлайн.

«Жюри также отметило работу преподавателя коллектива. Наталья Лапшина получила благодарственное письмо за высокий профессионализм», - говорится в сообщении.

Участники ансамбля занимаются вокалом в здании школы №28, где открыто отделение детской музыкальной школы №2. На конкурсе юные жители Люберец выступали в номинации «эстрадный вокал», возрастная категория 9-10 лет.