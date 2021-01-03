РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 янв. Порядка 200 жителей поселка Томилино подмосковных Люберец в воскресенье приняли участие в зимнем празднике в Парке Сказок, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

В рамках проекта «Зима в Подмосковье» в воскресенье в Парке Сказок поселка Томилино прошла большая интерактивная развлекательная программа «Зимние забавы».

«Порядка 200 гостей праздника могли сфотографироваться со сказочными героями, принять участие в мастер-классах, конкурсах, веселых играх и спортивных эстафетах. Всех желающих угощали горячим чаем из самоваров, кофе», - сказал Ружицкий.

В праздничном концерте приняли участие артисты театра мюзикла «Успех» и театра кукол «Радуга», солисты ансамбля «Веселки», песни и пляски «Томилинская слобода».

«Приглашаю люберчан активно и весело провести Новогодние праздники! Пусть зима будет яркой и насыщенной!» - заключил Ружицкий.