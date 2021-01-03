РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 янв. Жителям подмосковного Подольска напомнили о правилах поведения зимой на открытых водоемах, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Внимание жителям округа, не выходите на тонкий неокрепший лед! Места с темным прозрачным льдом более надежны, чем соседние с ним — непрозрачные, замерзшие со снегом. В случае крайней необходимости перехода опасного места на льду завяжите вокруг пояса шнур, оставив за собой свободно волочащийся конец, если сзади движется товарищ. Переходите это место с большим шестом в руках, держа его поперек тела. Попав случайно на тонкий лед, отходите назад скользящими осторожными шагами, не отрывая ног ото льда», - говорится в сообщении.

Помогая провалившемуся под лед товарищу, нужно подавать ему в руки пояс, шарф, палку. За них можно ухватиться крепче, чем за протянутую руку. К тому же, при сближении легче обломить кромку льда.

«Не ходите с грузом за плечами по ненадежному льду. Если этого нельзя избежать, обязательно снимайте одну из лямок заплечного мешка, чтобы сразу освободиться от него в случае провала. При провале под лед не теряйтесь, не пытайтесь ползти вперед и подламывать его локтями и грудью. Постарайтесь лечь «на спину» и выползти на свой след, а затем, не вставая, отползти от опасного места», - заключается в материале.