РИАМО - 3 янв. На ВДНХ в Москве открылся лыжный сезон, все желающие могут присоединиться к лыжным прогулкам по обновленным трассам, говорится в сообщении пресс-службы АО «ВДНХ».

При благоприятных климатических условиях лыжный сезон может продлиться до середины марта.

«Лыжный прогулочный маршрут протяженностью пять километров предназначен для катания на беговых лыжах. Основная часть трассы совпадает с прошлогодней схемой: маршрут проходит параллельно пешеходным дорожкам по лесопарковой части парка «Останкино», - говорится в сообщении.

На одной из главных аллей парка, если позволят погодные условия, планируют организовать участок протяженностью 500 метров для катания «коньком»

В западной части парка также есть детская трасса протяженностью 500 метров. В парке установили информационные стенды, с помощью которых можно ориентироваться на местности и изучить правила нахождения на трассах.

Ходить на своих лыжах можно без ограничений по времени. В вечернее время трасса освещается. Для тех, у кого нет своих лыж, пункты проката. Один из них находится у бесплатного катка, второй — у главного входа в парк, со стороны 1-й Останкинской улицы. Стоимость проката — от 200 рублей. Более подробную информацию можно узнать по телефону: +7(925)429-70-29.

«Прокат лыж организован в соответствии со всеми требованиями, установленными Роспотребнадзором. Спортивный инвентарь проходит регулярную санитарную обработку», - говорится в сообщении.

Лыжникам также нужно соблюдать социальную дистанцию в 1,5–2 метра, а в закрытых помещениях необходимо носить индивидуальные средства защиты — маски и перчатки.

Открыть трассу позволила установившаяся зимняя погода. Безопасно кататься можно только при устойчивом покрытии снега не менее 20 сантиметров.

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