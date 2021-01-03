РИАМО - 3 янв. Национальные сборные России и Канады по хоккею встретятся в полуфинале молодежного чемпионата мира впервые с 2012 года, передает RT.

«Тогда сильнее оказались российские хоккеисты, которые одолели соперника со счетом 6:5», - говорится в сообщении.

Матч пройдет в Эдмонтоне в ночь на 5 января. Встреча начнется в 02:00 по московскому времени.

После матча в полуфинале молодежного чемпионата мира в 2012 году российская и канадская сборные встречались ежегодно, но на других стадиях соревнований. Последняя игра между ними произошла в финале МЧМ-2020, в котором победу одержали родоначальники хоккея со счетом 5:3.​