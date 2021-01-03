РИАМО - 3 янв. В Московской области объявлено экстренное предупреждение из-за мокрого снега, мороси и гололеда 4 января, жителям следует быть особо осторожными, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью.

«4 января в Московской области ожидается снег, мокрый снег, морось, местами налипание мокрого снега, гололед, гололедица», - говорится в сообщении.

При снеге жителям рекомендуется воздержаться от поездок по городу на личном транспорте. Машину стоит поставить заранее в гараж, если его нет, то припарковаться нужно вдали от деревьев. Рекомендуется обходить ветхие и шаткие строения.

Жителям при гололеде рекомендуется быть осторожными на улице. Водителям по возможности следует отказаться от поездок на личном авто, соблюдать дистанцию. На дороги не следует выезжать на летних шинах.