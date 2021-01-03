РИАМО - 3 янв. В честь выхода на линии Московского метрополитена первого поколения женщин-машинисток в сувенирных магазинах появились карты «Тройка» с изображением куклы Barbie, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В воскресенье впервые женщина-машинист вышла на линию в Московском метрополитене, ею стала Мария Яковлева. Машинистка сейчас работает на Филевской ветке метро. Она прошла специальное обучение. Всего возможность управлять поездами в метро получили 12 женщин.

«Мы верим, что каждый может быть тем, кем захочет. Чтобы еще раз напомнить об этом, вместе с Barbie мы подготовили несколько самых прекрасных подарков», - говорится в сообщении.

Так, в скором времени на станции «Воробьевы горы» откроется выставка, на которой можно будет увидеть кукол Barbie в образе самых разных профессий. Она продлится два месяца. Кроме того, в переходе между станциями «Чистые пруды» – «Тургеневская» представят фотовыставку, в рамках которой девушки также примеряют на себя разные профессии.

Несколько кукол Barbie x Metro, созданных в рамках совместного проекта бренда Barbie и Московского метрополитена, разыграют в Telegram-канале Дептранса Москвы.