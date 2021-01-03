РИАМО - 3 янв. В столичном районе Хорошево-Мневники в 2023 году построят первый в мире крытый центр для занятий серфингом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Бассейн в центре будет размером с пять футбольных полей. Специальные генераторы будут создавать волны в два метра. Там обустроят песчаный пляж с пальмами и ярким светом.

«Генератор волн планируют сконструировать так, чтобы одновременно в бассейне могли кататься до 80 человек разного уровня подготовки», - написал Собянин на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Заниматься в центре смогут и пятилетние дети, и продвинутые серферы.

«В Москве много любителей этого зрелищного спорта, и я надеюсь, что им понравится наш «экзотический остров», - добавил мэр.