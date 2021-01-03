РИАМО - 3 янв. В аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево, а также в Жуковском в воскресенье днем задержали или отменили 54 рейса, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

В аэропорту Внуково задерживаются 14 рейсов, 1 отменен. В аэропорту Шереметьево задержано 14 рейсов, 5 отменены. В Домодедове задержали 16 прилетов и вылетов, 1 рейс отменен.

По данным онлайн-табло аэропорта Жуковский, там задерживается 2 рейса и 1 отменен.

С 30 декабря по 1 января в столичных аэропортах наблюдались массовые задержки и отмены рейсов. В Московском регионе прошли ледяные дожди.

Ранее аэропорт Внуково заявил, что задержки рейсов связаны с обязательной противообледенительной обработкой самолетов и плановой очисткой ВПП. Некоторые рейсы задержаны из-за неблагоприятных погодных условий в аэропортах назначения.