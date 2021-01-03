РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 3 янв. В Домодедове разыскивают родных неизвестного мужчины, поступившего в больницу 1 января, сообщается на странице «Инфорг Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание! Помогите установить личность и найти родных! Неизвестный мужчина, около 30 лет. С 1 января 2021 года находится в медучреждении города Домодедово, Московской области», - говорится в сообщении.

Рост мужчины 184 сантиметра, он нормального телосложения, брит наголо. У мужчины карие глаза и шрам на лбу. Он был одет в черно-серый мужской костюм в полоску, синюю майку, черные кроссовки и черный шарф.

Всех, кто обладает информацией о том, кто этот мужчина или о местонахождении его родственников просят позвонить на «горячую» линию 8(800)700-54-52 или по номеру 112.