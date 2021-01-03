РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 янв. Пробка длиной около 2 километров образовалась на трассе А-107 в подмосковном Подольске в воскресенье днем, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, на 15:30 образовалась пробка длиной около 2 километров на трассе А-107. Движение затруднено от магазина «Смешанные товары» до автобусной остановки «ДСР-13». Средняя скорость движения составляет около 20 километров в час.

Также движение затруднено на улицах Кирова, проспект Ленина, Большая Серпуховская и других.