РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 янв. В подмосковных Люберцах 5 января пройдет викторина по новогодним фильмам, 6 января пройдет мастер-класс по актерскому мастерству, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Центральная библиотека имени Сергея Есенина приглашает люберчан на онлайн-мероприятия с 5 по 10 января. Пятого января в 17:00 пройдет викторина, посвященная новогодним фильмам», - говорится в сообщении.

Уже 6 января в 12:00 состоится мастер-класс по актерскому мастерству «Звезда по дороге в Вифлеем». В 17:00 пройдут онлайн-гадания по книгам.

Кроме того, 7 января в 12:00 состоится рождественское поздравление. 8 января в 12:00 можно будет послушать рассказы о родном крае «Краеведческие прогулки», а 9 января в 12:00 пройдет обзор литературных и музыкальных произведений, посвященных Новому году. Также 10 января в 12:00 можно будет посмотреть мастер-класс по макияжу.

Мероприятия проведут в аккаунтах библиотеки имени Сергея Есенина в соцсетях: https://www.instagram.com/eseninka_lubertsy/ и https://vk.com/eseninka_lubertsy.