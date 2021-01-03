РИАМО - 3 янв. Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что Россию может ждать рост заболеваемости Covid-19 после праздников, при этом ситуацию с коронавирусной инфекцией он назвал стабильной, но напряженной, передает РИА Новости.

«Сейчас будет рост заболеваемости после первых 5 дней праздников через неделю, так как люди будут контактировать», - сказал Тимаков.

Он также отметил, что в столице ситуация стабилизируется к концу января, а в других регионах страны — к концу февраля.

Специалист также подчеркнул, что пока не стоит расслабляться.

За минувшие сутки в РФ выявили 24 150 новых случаев коронавируса. За сутки полностью выздоровело 19 847 человек.

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Текстовая трансляция

3 ЯНВАРЯ

- Врач‑инфекционист объяснил снижение заболеваемости коронавирусом в РФ. Это связано с сокращением числа тестирований на новогодних праздниках.

- Еще 6114 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 645 923.

- За сутки в России зарегистрировали 24 150 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 539 больных. В Москве - 3 851.

- Запись на вакцинацию от Covid‑19 откроется для новых категорий москвичей с 4 января. Это работники банковского и финансового сектора, органов власти и бюджетных учреждений.