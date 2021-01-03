РИАМО - 3 янв. В ресурсном центре «Мосволонтер» зарегистрировались уже свыше 100 тысяч волонтеров, при этом количество тех, кто хочет помогать другим, постоянно растет, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В 2020 году добровольцам пришлось работать в условиях пандемии. Они доставляли продукты и лекарства тем, кто находился на самоизоляции из-за Covid-19, дежурили в больницах и поликлиниках.

«Они помогают, не думая о риске заразиться, жертвуя свободным временем. Им приходится поднимать на верхние этажи тяжелые сумки с продуктами, стоять в очереди за лекарствами в аптеках, преодолевать немалые расстояния. Но волонтеры не сдаются», - говорится в сообщении.

Руководитель волонтерского объединения в колледже управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно» Юлия Жилина, ставшая победителем конкурса «Доброволец Москвы — 2020», рассказала, что волонтерской деятельностью она начала заниматься еще в 2012 году, когда пришла работать в колледж.

Тогда она занималась защитой сирот, детей с инвалидностью, ребят из малообеспеченных и неблагополучных семей. Во время пандемии ее попросили организовать помощь врачам, этим она и занялась.

«В нашем колледже учится две с половиной тысячи студентов, а волонтерами становятся десятки. Хотя бывает и так, что ребята делятся с друзьями впечатлениями, рассказывают, как им нравится помогать. Иногда, наслушавшись однокурсников, ко мне приходит студент и просится в отряд», — рассказала Жилина.

Координатор волонтеров Городской клинической больницы № 52 Ольга Волосовец также отметила, что в тяжелые времена каждый может помочь нуждающимся. Она подчеркнула, что сама не является врачом, но не может оставаться в стороне.