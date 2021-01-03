РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 янв. Подольский хоккейный клуб «Витязь» сразится с ХК «Локомотив» в воскресенье на выездном матче в Ярославле, сообщается в группе «Хоккейный клуб «Витязь» в соцсети «ВКонтакте».

«ХК «Витязь» сразится с «Локомотивом» в Ярославле в воскресенье, 3 января. Матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги начнется в 17:00. Трансляция в записи на КХЛ ТВ HD – в 20:00. Это будет первый матч в 2021 году. Первая игра всегда сложная, любопытная, и мы будем верить, что она будет по-настоящему боевой и непредсказуемой! Вперед, «Витязи»! Держим путь в Ярославль», - говорится в сообщении.

После предновогодней победы финской команды «Йокерит» над СКА со счетом 2:1 финны ушли вперед, поднявшись на пятую строку таблицы Западной конференции КХЛ, увеличив отрыв от «Витязя».

Отставание подмосковной команды от второй четверки Западной конференции небольшое — по четыре очка от «Йокерита» (на четыре игры меньше у финнов), «Северстали» (на игру больше у череповчан) и минского «Динамо» (игра в запасе у минчан). От «Спартака» «витязей» отделяет всего три очка.