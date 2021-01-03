РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 янв. В парке Талалихина в Подольске в рамках «НеобыЧАЙного фестиваля» установят «Царь-самовар» на 300 литров, мероприятие пройдет 8 января, сообщил «РИАМО в Подольске» председатель комитета по культуре и туризму администрации округа Борис Денисов.

В Подольске продолжаются праздничные новогодние мероприятия, организованные комитетом по культуре и туризму администрации округа. Так, в воскресенье прошел фестиваль креативных саней «Волшебные санки», 5 января пройдет фестиваль «Ледовая феерия», а 8 января — «НеобыЧайный фестиваль».

«Фестивали пройдут в парке Талалихина в 12:00. На гастрономическом шоу «НеобыЧайный фестиваль» гости праздника смогут продегустировать продукцию подольских предприятий: Яковлевской чаеразвесочной фабрики, пекарен, кондитерских и других производителей. Изюминкой фестиваля станет жаровой двухстеночный «Царь-самовар» объемом 300 литров, из которого можно будет продегустировать ароматный чай», -сказал Денисов.

Также для гостей праздника подготовят праздничную ярмарку, мастер-классы, дегустацию вкусностей. Помимо этого, детей планируют угощать большим пирогом.