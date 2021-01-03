РИАМО - 3 янв. Прощание с народным артистом России Владимиром Кореневым пройдет 5 января с 10:00 до 12:00 в столичном «Электротеатре Станиславский», передает ТАСС.

«Гражданская панихида пройдет 5 января в театре с 10 до 12 часов, доступ свободный», - сказала директор театра Ирина Золина.

Похоронят актера на Введенском кладбище в столице рядом с его родителями.

Коренев скончался 2 января на 81 году жизни. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция.

Известный российский актер родился 20 июня 1940 года в Севастополе. В 1957 году он поступил в ГИТИС. После учебы стал членом труппы Московского драматического театра имени К.С. Станиславского, который сейчас носит название «Электротеатр Станиславский».

Широкую известность Коренев ​приобрел после того, как исполнил главную роль в фильме «Человек-амфибия» 1962 года.

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