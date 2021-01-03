РИАМО - 3 янв. Мужчина упал под поезд на станции «Красносельская» Сокольнической линии столичного метрополитена, в результате инцидента он скончался, передает «Интерфакс».

Для извлечения тела погибшего пришлось снять напряжение контактного рельса на 10 минут.

«Источник сообщил, что из-за инцидента с пассажиром было прервано движение поездов от станции «Бульвар Рокоссовского» до станции «Комсомольская», - говорится в сообщении.

Ранее из-за человека на путях машинисту одного из составов пришлось применить экстренное торможение. Пассажир был оперативно поднят на платформу. Официальной информации о гибели человека на станции «Красносельская» нет.

Движение поездов на «красной» линии метро вводится в график>>