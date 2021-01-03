РИАМО - 3 янв. Открытие ЦКАД-3 позволяет жителям и гостям Московской области добраться от Солнечногорска до Электростали за 1,5 часа, при этом не нужно выезжать на МКАД, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

ЦКАД-3 - это самый большой участок Центральной кольцевой автодороги, протяженность которого составляет 105,9 километра. Он проходит по территории Черноголовки, Щелкова, Солнечногорска, Дмитровского, Пушкинского и Богородского округов.

«Время в пути между М-11 «Нева» и М-7 «Волга» сократилось в 3 раза. Теперь жители, например, Дмитровского городского округа могут проехать на юго-восток Подмосковья менее чем за 1 час, не выезжая при этом на МКАД», - говорится в сообщении.

Также жители округов, через которые проходит ЦКАД-3, могут быстро доехать до ключевых трасс северного и юго-западного направления, не выезжая при этом на МКАД.

Также Центральная кольцевая автодорога разгружает близлежащие населенные пункты от потока транзитного транспорта.

Разрешенная скорость движения на участке ЦКАД-3 составляет 110 километров в час. Плату за проезд взимают без остановок на пунктах оплаты с помощью системы, работающей по технологии «Свободный поток».

Автомобилисты с транспондерами T-pass смогут получить скидки по принципу «дальше едешь – меньше платишь».

Без транспондера стоимость проезда по всему участку ЦКАД-3 для легковых автомобилей составит 510 рублей, а для грузовых — 1,66 тысячи рублей. С транспондером водители легковых машин заплатят 255 рублей, а водители грузовиков — 840 рублей.

Более подробную информацию о тарифах можно узнать на портале.

На участке ЦКАД-3 возведено четыре транспортные развязки, 47 путепроводов, 17 мостов и пять экодуков.

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