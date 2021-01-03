РИАМО - 3 янв. В домах и других жилых помещениях следует соблюдать правила пожарной безопасности, в случае возникновения возгорания следует его начать тушить до приезда пожарных, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Для надежной защиты дома от пожаров необходимо помнить, что не допускается оставлять без присмотра газовые и электронагревательные приборы; разрешать детям играть с огнем, спичками, зажигалками. Также не следует обертывать электрические лампы бумагой, материей и другими сгораемыми материалами.

Не рекомендуется подвешивать электрические провода на гвоздях, на металлических предметах. Опасность может вызвать и включение в одну штепсельную розетку нескольких электрических приборов одновременно. Не следует включать электронагревательные приборы в неисправные розетки.

В целях предупреждения и ограничения распространения пожаров на чердаках и в подвалах жилых домов необходимо соблюдать ряд правил: люки чердаков должны быть закрыты на замки; не допускать на чердаке сушки белья и складирования каких-либо сгораемых материалов; подвальное помещение каждой секции должно быть разделено между собой несгораемыми кирпичными перегородками. Кроме этого, каждая секция подвала должна иметь самостоятельный выход наружу, не связанный с выходами из квартир, и два окна.

Нельзя устраивать кладовки на лестничных клетках и под лестничными маршами. Следует содержать подвалы в чистоте, входные двери подвала закрывать на замки. Посещать подвалы следует без открытого огня, зажженных спичек или свеч. У каждого входа в подвал должны быть «План подвала» и «Правила посещения подвального помещения».

Если же было замечено возгорание, необходимо немедленно вызвать службу пожарной охраны по телефону «01» или «101», указать точный адрес места возникновения огня. До прибытия пожарных приступить к тушению пожара, используя для этого имеющиеся средства.