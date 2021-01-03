РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 янв. Парку Талалихина в Подольске подарили самовар за самые креативные сани на фестивале-конкурсе «Волшебные санки», передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В парке Талалихина в воскресенье прошел второй фестиваль-конкурс креативных саней «Волшебные санки», на который учреждения культуры и жители представили 15 необычных саней, тематически оформленных вручную.

«Впервые данный фестиваль мы провели в 2020 году на Масленицу и поскольку он пользовался большим успехом мы решили его сделать традиционным. Все представленные сани необычные и украшены по своей тематике. Мне кажется, что равнодушных не было. Поэтому, я думаю, что мы продолжим эту славную традицию и в дальнейшем будет еще больше участников. По итогам фестиваля мы наградили всех участников, каждого в своей номинации. Дарили сладкие подарки, сувениры, а за самые креативные сани, которые представил парк Талалихина, мы подарили небольшой самовар», - сказал председатель комитета по культуре и туризму администрации округа Борис Денисов.

Так, по итогам конкурса в номинации «Самые детские санки» наградили пятилетнюю Ульяну Фирсову, за самые музыкальные сани – коллектив ДК «ЗиО». Самыми космическими санями стали санки, представленные Дворцом культуры «Октябрь», а историческими - сани 19 века, представленные Подольским краеведческим музеем.

После награждения гости праздника могли покататься на понравившихся работах. Мотоклуб «Пантеон» и квадроклуб «Бизон» представили 200-килограммовые сани и катали на них всех желающих. Также горожане могли прокатиться на квадроциклах.

На этом праздничная программа не заканчивается, 5 января в парке Талалихина пройдет фестиваль «Ледовая феерия», а 8 января – «НеобыЧАЙный фестиваль». Начало мероприятий в 12:00.