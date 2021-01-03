РИАМО - 3 янв. На Рождество в Москве ожидается температура воздуха в пределах минус 7 – минус 9 градусов, в ночь перед праздником будет небольшой снег, сообщается на сайте «Метеовести».

В целом в ночь перед Рождеством температура воздуха в столице будет близка к норме.

«Конечно, это не так как было в 2017 году, когда рождественские морозы придавили почти до минус 30 градусов, но все же очень похоже на настоящую русскую зиму», - говорится в сообщении.

Синоптики проанализировали, какой бывает погода в рождественскую ночь в столице. В этом веке 43% таких ночей были теплыми с минимальной температурой воздуха выше минус 9 градусов — это средняя многолетняя температура Рождественской ночи. Однако большинство рождественских ночей были холодными.

В то же время трижды на Рождество была оттепель. Самой теплой праздничная ночь была в 2012 году, когда столбики термометров не опускались ниже плюс 1,2 градуса.

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