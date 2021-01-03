РИАМО - 3 янв. Движение поездов на Сокольнической линии московского метро задерживается и вводится в график, задержка произошла из-за человека на путях, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«Ранее из-за человека на путях на станции «Красносельская» машинист одного из составов применил экстренное торможение. Пассажир был оперативно поднят на платформу», - говорится в сообщении.

Пассажиров попросили быть осторожнее и соблюдать правила пользования метро.

С начала года в московском метро произошло несколько сбоев в движении поездов из-за падения людей на рельсы. Так, 1 января на станции «Котельники» погибла женщина, а 2 января на станции «Бутырская» пьяный пассажир упал на рельсы. Его удалось спасти.