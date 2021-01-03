РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 янв. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Подольска завершил отгрузку приборов наведения к ПТРК «Корнет» по госзаказу, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в Госкорпорацию Ростех) завершил отгрузку продукции по государственному оборонному заказу по изготовлению и поставке приборов наведения к ПТРК «Корнет». Прицел-прибор наведения к противотанковому ракетному комплексу «Корнет» был разработан конструкторами института и поставляется в армию с 1997 года», - говорится в сообщении.

В ПТРК «Корнет» использован принцип «вижу-стреляю» и лазерно-лучевая система управления, что позволило достичь больших максимальных дальностей стрельбы.

Комплекс до настоящего времени является одним из лучших в мире. Именно поэтому получить его захотели многие армии мира. Экспортный вариант ПТРК «Корнет», который называется «Корнет-Э», находится на вооружении ряда стран Европы, Азии и Африки.

Конструкторами ЦНИИТОЧМАШ в ходе работы над прибором наведения было получено шесть патентов на изобретения. Работа по его созданию была удостоена государственной премии. Ряд ведущих исполнителей получили госнаграды.