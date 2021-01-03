РИАМО - 3 янв. Жилой дом на 714 квартир ввели в эксплуатацию в составе ЖК «Династия» на севере Москвы, девелопер Sezar Group планирует приступить к выдаче ключей дольщикам в течение недели, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Мосгосстройнадзор выдал соответствующий документ для ввода второго этапа ЖК в эксплуатацию.

«Дом площадью около 70,5 тысяч квадратных метров расположен по адресу: Хорошевское шоссе, 25А, корпус 3. Он состоит из семи секций и имеет переменную этажность от 21 до 24 этажей», - говорится в сообщении.

На первых этажах разместится стрит-ритейл, а два подземных уровня представляют собой единый для жилого комплекса паркинг на 1,2 тысячи машино-мест, также здесь находятся келлеры для хранения.

Новому дому присвоили класс энергоэффективности «А» — очень высокий.

Новый дом продолжает единую архитектурную концепцию жилого комплекса, в основу которой легла комбинация стилей ампир, эклектика и ар-деко. Всего проектом предусмотрено строительство трех домов.

«Внутренний периметр займет двор, организованный в соответствии со стандартами планирования паркового пространства. Его реализация ведется поэтапно. С вводом в эксплуатацию второго дома территорию дополнили спортивная и детская зоны, а также зоны отдыха с классическим фонтаном, амфитеатром, арт-скамьями, рельефным газоном, сезонными цветниками», - говорится в сообщении.

Третий этап строительства ЖК «Династия» завершится в 2022 году. В его составе возведут встроенно-пристроенный детский сад на 110 мест.