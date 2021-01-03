РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 3 янв. На стадионе «Орбита» в подмосковном Дзержинском 7 января пройдет праздник «Рождество на Угреше», посетителей ждут катания на оленях, игры, забавы и мастер-классы, сообщается в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

«Седьмого января на стадионе «Орбита» пройдет праздник «Рождество на Угреше». Начало в 16:00», - говорится в сообщении.

Участников ждут игры, забавы, мастер-классы, беспроигрышная лотерея. Будет работать ярмарка и выступать творческие коллективы округа. Также пройдет катание на оленях.

Рождество Христово - второй по значимости после Пасхи великий двунадесятый праздник, установленный в честь рождения Иисуса Христа. В ночь на Рождество в храмах проходят торжественные богослужения.