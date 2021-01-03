РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 3 янв. В подмосковных Котельниках в новогодние праздники пройдут анимационные программы и представления, сообщается в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

«Предлагаем вам ознакомиться с афишей мероприятий Культурного комплекса «Котельники», которые пройдут на территории города до 7 января. 4 января в 13:00 по адресу: микрорайон Силикат, дом N32, площадь перед ДК «Силикат» пройдет новогодняя анимационная программа «Веселая разморозка», - говорится в сообщении.

Данная программа также пройдет в 15:00 по адресу: микрорайон Белая Дача, дом N3, площадь перед ДК «Белая Дача». В 17:00 в ДК «Белая Дача» юных зрителей ждут на представление «Цирк Деда Мороза», билеты стоят от 500 рублей в кассе ДК.

6 января пройдет программа «Рождественские колядки» с участием творческих коллективов округа. В 13:00 она состоится в микрорайоне Силикат, а в 14:00 - в микрорайоне Белая Дача.

7 января в 17:00 пройдет YouTube-трансляция на канале Культурного комплекса «Котельники» театрализованного музыкального представления «Дед Мороз не меняет профессию» от народного коллектива «Театр на стульях».