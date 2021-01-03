РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 3 янв. В подмосковном Дзержинском 6 января для жителей проведут бесплатный интерактивный праздник, сообщается в группе молодежного центра «Лидер» в соцсети «ВКонтакте».

«В преддверии Рождества молодежный центр «Лидер» устраивает для всех маленьких горожан и их родителей интерактивный игровой праздник «Дед Мороз в поисках Рождества». Вас ожидает море эмоций, позитива, веселья, развлечений и радости. Хорошее настроение вам обеспечено», - говорится в сообщении.

Праздник пройдет 6 января в 14:00 на сцене у торговой площади по адресу: улица Лермонтова, дом N42.