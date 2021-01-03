РИАМО - 3 янв. Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что снижение заболеваемости Covid-19 в России во время новогодних праздников связано с сокращением числа тестирований, передает РИА Новости.
За минувшие сутки в РФ зафиксировали 24 150 новых случаев инфицирования Covid-19, а днем ранее — 26 301 случай коронавируса.
«Снижение только за счет того, что в выходные люди меньше обращаются к врачам, коммерческие лаборатории, диагностические не работают, поэтому тестов заметно меньше», - сказал Тимаков.
При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день пик заболеваемости в России еще не пройден.
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3 ЯНВАРЯ
- Врач‑инфекционист объяснил снижение заболеваемости коронавирусом в РФ. Это связано с сокращением числа тестирований на новогодних праздниках.
- Еще 6114 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 645 923.
- За сутки в России зарегистрировали 24 150 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 539 больных. В Москве - 3 851.
- Запись на вакцинацию от Covid‑19 откроется для новых категорий москвичей с 4 января. Это работники банковского и финансового сектора, органов власти и бюджетных учреждений.
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