РИАМО - 3 янв. Минувшей ночью дороги Подмосковья убирали более 880 единиц спецтехники, в воскресенье в регионе ожидается очередной снегопад, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов и экстренным службам региона перейти в режим повышенной готовности и расчистить дороги после прошедшего снегопада. За минувшие сутки в Московском регионе выпала почти четверть месячной нормы осадков.

«Очищено от снега и обработано противогололедными материалами более 8,2 тысячи километров дорог», - говорится в сообщении.

Вечером в Московском регионе ожидается сильный снегопад. Может выпасть до 10% месячной нормы осадков.

Водителям следует быть аккуратными на дорогах и не превышать скоростной режим.