РИАМО - 3 янв. В детских лагерях Московской области проходит оздоровительная кампания, участие в которой приняли свыше 400 детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Подмосковья.

Дети отдохнут в детском оздоровительном лагере «Звонкие голоса» и детском лагере «Имени 28 Героев Панфиловцев».

«В наших лагеря соблюдаются все меры эпидемиологической безопасности, а для активного и интересного отдыха разработаны специальные программы», - сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Она также отметила, что на организацию детского отдыха в Подмосковье в 2021 году предусмотрено порядка 1,8 миллиарда рублей.

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