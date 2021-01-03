РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 янв. В подмосковных Люберцах 5 января онлайн пройдет мастер-класс по изготовлению рождественского веника, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Пятого января малаховская библиотека имени Телешова приглашает люберчан на онлайн-мероприятия. В 14:00 состоится мастер-класс для детей «Рождественский венок»,- говорится в сообщении.

В 15:00 стартует поэтический марафон «А снег идет», посвященный зиме и Новому году.

Присоединиться к мероприятиям можно по ссылкам: https://www.instagram.com/malahovskaya.biblioteka/ и https://vk.com/biblioteka_teleshov.