РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 янв. Волонтеры Георгиевского сестричества милосердия в Подольске отправили более 200 килограммов круп в Смоленскую область и машину с вещами в Касимовский женский монастырь, сообщается в группе «Георгиевское сестричество милосердия» в соцсети «ВКонтакте».

«Незадолго до Нового года мы с нашими друзьями из прихода храма Пресвятой Богородицы в Щапово сделали два важных дела - отправили машину с вещами в Касимовский женский монастырь в Рязанской области. Часть вещей раздадут нуждающимся, часть оставят для трудников. Благодаря благотворительному проекту «Ничьи дети» и лично Екатерине Егоровой получилось отправить более 200 килограммов круп и макарон в село Ворга Смоленской области», - говорится в сообщении.

Волонтеры поблагодарили всех участников отправки гуманитарной помощи и жертвователей.