РИАМО - 3 янв. Новый пожарный вертолет Ка-32А11ВС получил Московский авиационный центр (МАЦ), это 11-й вертолет в авиапарке, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Эксперты называют эту модель идеальной машиной для тушения пожаров и выполнения других аварийно-спасательных работ в плотной городской застройке. Эти вертолеты приспособлены для полетов в сложных метеоусловиях и признаны одними из лучших противопожарных вертолетов во всем мире», - отметил Бирюков.

По его словам, пожарные вертолеты МАЦ с весны и на протяжении лета осуществляют мониторинг пожароопасной обстановки в столичном регионе. Разведка с воздуха является важной профилактической мерой, которая позволяет своевременно выявлять очаги возгорания на ранней стадии и оперативно проводить мероприятия для их локализации и последующей ликвидации.

Заммэра отметил, что пожарные вертолеты оборудованы водосливным устройством. Это позволяет им незамедлительно приступать к тушению пожара и сбрасывать 5 тонн воды.

«Это особенно важно, если пожар возник в удаленном месте и у спецтехники нет возможности проехать к нему», - сказал Бирюков.

В 2020 году экипажи вертолетов МАЦ выполнили 580 воздушных разведок пожароопасной обстановки и обнаружили четыре очага возгорания.

«Пополнение авиапарка важно для обеспечения безопасности москвичей, это расширяет возможности оперативных служб по тушению пожаров и спасению людей при ликвидации последствий чрезвычайных происшествий, а также проведению разведки пожароопасной и паводковой обстановки в ТиНАО», - подчеркнул Бирюков

На сегодняшний день на балансе Московского авиационного центра стоят 11 воздушных судов — четыре пожарных Ка-32А и один пожарный Ми-26Т, пять санитарных вертолетов ВК117С-2 и один Bell-29 для мониторинга обстановки.​