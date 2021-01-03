РИАМО - 3 янв. Росгвардейцы задержали мужчину, который проник в частный дом в селе Карпово городского округа Воскресенск, из-за личной неприязни к хозяйке дома он повредил ее имущество, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по Московской области.

Росгвардейцы узнали о проникновении из-за сработавшей сигнализации.

«Осматривая дом, росгвардейцы обратили внимание на свет от фонарика внутри помещения. Выяснилось, что в доме находился мужчина, который проник внутрь, разбив окно. 42-летний житель Москвы был задержан росгвардейцами и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», - говорится в сообщении.

Из-за личной неприязни к хозяйке дома мужчина повредил электронную технику и другое имущество женщины. Устанавливается сумма ущерба, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.