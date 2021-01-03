РИАМО - 3 янв. Задержки рейсов в международном аэропорту Внуково связаны с обработкой самолетов от обледенения и расчисткой взлетно-посадочной полосы, сообщается в Twitter-аккаунте воздушной гавани.

Аэропорт Внуково в воскресенье работает в штатном режиме, принимая и отправляя рейсы. По данным сервиса «Яндекс. Расписания», в аэропорту 6 рейсов задержано, 3 отменено.

«Небольшие задержки рейсов связаны с обязательной противообледенительной обработкой воздушных судов и плановой очисткой ВПП, некоторые рейсы задержаны из-за неблагоприятных погодных условий в аэропортах назначения (задержки до 30 минут). По вине аэропортовых служб задержек не зафиксировано», - говорится в сообщении.

С 30 декабря по 1 января в московских аэропортах наблюдались массовые задержки и отмены рейсов. В регионе прошли ледяные дожди.